«Локомотив-Кубань» попрощается с главным тренером

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-31T18:38:21+03:00

Руководство клуба решило не продлевать контракт с американским специалистом

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» принял решение отказаться от услуг американского специалиста Боба Доневальда-младшего. Контракт с нынешним главным тренером продлевать не будут.

- Сейчас менеджеры клуба ведут переговоры сразу с несколькими зарубежными специалистами. Также из клуба по истечении действия контрактов уйдет чемпион NBA Дорелл Райт, а также Джамел Маклин и Джером Рэндл, - заявил президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Специалисты отмечают, что минувший сезон стал одним из худших в истории клуба. В четвертьфинала Еврокубка команда уступила казанскому УНИКСу 1:2. Также «Локо» не смог пробиться в полуфинал Единой лиги, проиграв серию петербургскому «Зениту» со счетом 1:3.

Напомним, в Сочи 1 июня стартует Кубок континента по следж-хоккею. Международный турнир пройдет на льду тренировочного центра для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU