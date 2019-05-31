В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-31T19:05:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на Старокубанском кольце на три дня отключат светофоры. Электронные регулировщики погаснут 31 мая 2019 года в 23:00. Они вновь начнут работать с 17:00 3 июня.

- За это время специалисты уберут отслужившие свой срок светофоры, заменят кабели и электронное оборудование. Затем установят новые опоры, на них смонтируют светофоры и запустят их, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что подготовка к реконструкции Старокубанского кольца стартовала в середине мая 2019-го. Основной этап работ начнется на следующей неделе. До этого необходимо заменить на кольце 14 светофорных объектов. Пока специалисты будут заняты этим, безопасность водителей и пешеходов обеспечат сотрудники ГИБДД, которые будут дежурить здесь круглосуточно.

При этом, автоинспекторы обратились к краснодарским автовладельцам с просьбой быть предельно внимательными при проезде Старокубанского кольца в ближайшие три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU