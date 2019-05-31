2019-05-31T19:05:31+03:00
Общество

В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры

Электронные регулировщики не будут работать три дня
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре на Старокубанском кольце на три дня отключат светофоры. Электронные регулировщики погаснут 31 мая 2019 года в 23:00. Они вновь начнут работать с 17:00 3 июня.

- За это время специалисты уберут отслужившие свой срок светофоры, заменят кабели и электронное оборудование. Затем установят новые опоры, на них смонтируют светофоры и запустят их, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что подготовка к реконструкции Старокубанского кольца стартовала в середине мая 2019-го. Основной этап работ начнется на следующей неделе. До этого необходимо заменить на кольце 14 светофорных объектов. Пока специалисты будут заняты этим, безопасность водителей и пешеходов обеспечат сотрудники ГИБДД, которые будут дежурить здесь круглосуточно.

При этом, автоинспекторы обратились к краснодарским автовладельцам с просьбой быть предельно внимательными при проезде Старокубанского кольца в ближайшие три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отметят День защиты детей
В Тихорецке оштрафовали чиновника из пенсионного фонда
«Локомотив-Кубань» попрощается с главным тренером
В Краснодаре с 1 июня перекроют для проезда улицу Ленина
Устроившая драку судья из Динского района ушла на больничный
Сотрудники Следственного управления Кубани посетили подшефный детский дом
В Краснодаре появится еще одна платная парковка
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
Охранять порядок в День защиты детей буду около 1 тысячи полицейских
В Краснодаре в этом году попрощаются со школой 17 238 выпускников
ООО «Компания БКС» представило сервис онлайн-регистрации на Московской бирже
Краснодарский суд заблокировал несколько Интернет-ресурсов
«ЮгСтройИнвест» построил первую в округе площадку для выгула собак
На Кубани прокуратура добилась выделения жилья ветерану ВОВ
Кубанские полицейские организовали праздник для детей погибших коллег
ВТБ на Кубани увеличил выдачу кредитов наличными на 40%