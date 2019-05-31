В Тихорецке оштрафовали чиновника из пенсионного фонда
Сотрудники межрайонной прокуратуры Тихорецка провели проверку районного отделения Пенсионного фонда РФ. Они оценили соблюдение действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
- В ходе проверки установлено, что на имя заместителя начальника управления пенсионного фонда по Тихорецкому району поступило обращение от местного жителя. Однако, чиновник уклонился от выполнения своих обязанностей. В результате в положенный законом срок гражданин ответа на свое обращение не получил, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении заместителя начальника районного отделения ПФ РФ возбудили дело об административном правонарушении. Суд, рассмотрев все его материалы, признал чиновника виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU