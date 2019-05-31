2019-05-31T19:52:35+03:00
Общество

В Краснодаре отметят День защиты детей

Праздничные мероприятия пройдут во всех городских парках
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В кубанской столице традиционно с размахом отметят День защиты детей. 1 июня юных жителей и гостей Краснодара ждут праздничные игровые программы, конкурсы, викторины и спортивные состязания.

- Городские учреждения культуры подготовили тематические мероприятия, которые пройдут в городских парках, скверах, Домах культуры и библиотеках. Всех юных жителей и гостей кубанской столицы приглашают присоединиться к празднованию Дня защиты детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Главным событием дня станет большой краевой праздник, который откроется в парке им. 30-летия Победы в 10.00. Сюда съедутся дети со всех районов Кубани! Среди них – отличники учебы, победители олимпиад, а также дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и домов-интернатов. В 13.00 во Дворце спорта пройдет праздничный концерт в котором примут участие порядка 2 тысяч юных артистов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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