В Краснодаре прошел ночной фестиваль стрит-арта на асфальте

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-01T09:16:15+03:00

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В краевой столице в первую ночь лета улица Красная меняет привычный облик. Пространство проезжей части от Пашковской до Длинной заполняют композиции краснодарских художников.

- Утром 1 июня на этом квартале стартуют игры Всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора. Организаторы оформили разметку площадок. Мы решили поддержать юных баскетболистов, создать всем праздничное настроение на открытии турнира, - рассказал руководитель арт-проекта «KRACITY» Евгений Янчухов.

- Квартал визуально поделен на 9 территорий. Уличные художники до самого утра заполняли пространство различными художественными образами. Они работали без эскизов и согласований специальной меловой краской, поэтому изображения останутся на асфальте лишь на несколько дней - до окончания фестиваля вечера 2 июня, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сегодня, 1 июня в Краснодаре состоится открытие Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU