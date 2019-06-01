На Кубани осудили бывшего полицейского за разглашение гостайны
- В Краснодарском крае вынесен приговор бывшему сотруднику полиции Сочи. Его обвинили в незаконном получении и распространении сведений, содержащих гостайну, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Было установлено, что мужчина снял копии с секретных документов, принадлежащих другим сотрудникам ведомства. Потом он передал их третьим лицам для последующего распространения.
По факту произошедшего было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Приговором суда, бывший оперуполномоченный проведет в колонии общего режима 3 года, а также он лишается специального звания «капитан полиции».
Напомним, в Тихорецке оштрафовали чиновника из пенсионного фонда. Его признали виновным в нарушении порядка рассмотрения обращения граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU