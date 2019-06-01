2019-06-01T08:21:35+03:00
Происшествия

На Кубани осудили бывшего полицейского за разглашение гостайны

Он изготовил копии секретных документов и передал их третьим лицам
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудили бывшего полицейского за разглашение гостайныНа Кубани осудили бывшего полицейского за разглашение гостайныФото: Архив "КП"
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- В Краснодарском крае вынесен приговор бывшему сотруднику полиции Сочи. Его обвинили в незаконном получении и распространении сведений, содержащих гостайну, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Было установлено, что мужчина снял копии с секретных документов, принадлежащих другим сотрудникам ведомства. Потом он передал их третьим лицам для последующего распространения.

По факту произошедшего было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Приговором суда, бывший оперуполномоченный проведет в колонии общего режима 3 года, а также он лишается специального звания «капитан полиции».

Напомним, в Тихорецке оштрафовали чиновника из пенсионного фонда. Его признали виновным в нарушении порядка рассмотрения обращения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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