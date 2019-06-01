На Кубани открылся десятый малобюджетный спорткомплекс

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-01T10:22:12+03:00

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В Ейске на территории школы №5 построили десятый малобюджетный спорткомплекс.

- Его площадь составляет 1 тысяча квадратных метров. Он включает игровой зал размером 30х18 метров, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерскую и комнату для инвентаря. Спорткомплекс предназначен для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, а также единоборствами и художественной гимнастикой,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоимость объекта составила 26 миллионов рублей, из них 20 миллионов было выделено из краевого бюджета.

За последние десять лет в районе были созданы 18 многофункциональных спортплощадок, два воздухоопорных комплекса – универсальный комплекс и ледовая арена, плавательный бассейн, капитально отремонтирован центральный стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU