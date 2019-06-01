СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-01T11:29:31+03:00

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В Краснодарском крае открылись шесть новых объектов агротуризма. В этом сезоне туристов примут две новых пасеки и сыроварня в Сочи, экоферма в Кореновском районе, две винодельни в Северском и Темрюкском районах.

- На сегодняшний день в регионе есть 105 объектов сельского туризма. Это фермерские хозяйства и агротуристические комплексы, этнографические парки, страусиные, крокодиловые и улиточные фермы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще пять лет назад в крае насчитывалось чуть более 40 предприятий агротуризма. Сегодня их количество увеличилось в два с половиной раза. Это агротуры и экскурсии на любой вкус.

- 35 направлений специализируются на эногастрономическом направлении. Такие предприятия предлагают туристам посетить винные туры, принять участие в дегустационных сетах, познакомиться с традициями и культурой Кубани. Они расположены на в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также – Темрюкском, Северском, Усть-Лабинском районах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU