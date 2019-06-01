2019-06-01T14:22:16+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина пытался украсть алкоголь из магазина самообслуживания

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В Краснодарском крае мужчина пытался украсть элитный алкоголь из магазина самообслуживания.

- В Сочи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37- летнего жителя Апшеронского района. Мужчина попытался украсть товар в магазине самообслуживания, который расположен на улице Приреченской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Злоумышленнику удалось утащить две бутылки элитной алкогольной продукции, которые он попытался пронести мимо кассы, спрятав в сумку. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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