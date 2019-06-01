На Кубани мужчина пытался украсть алкоголь из магазина самообслуживания
В Краснодарском крае мужчина пытался украсть элитный алкоголь из магазина самообслуживания.
- В Сочи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37- летнего жителя Апшеронского района. Мужчина попытался украсть товар в магазине самообслуживания, который расположен на улице Приреченской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Злоумышленнику удалось утащить две бутылки элитной алкогольной продукции, которые он попытался пронести мимо кассы, спрятав в сумку. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.
Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU