Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.
– Этот важный праздник – напоминание о том, что дети требуют любви, заботы и внимания взрослых. О том, что каждый из нас отвечает за благополучие, здоровье и успешное будущее своих детей, – говорится в поздравлении главы региона.
- Он отметил, что за три последних года в регионе создано более 19 тысяч новых школьных мест и свыше 15 тысяч мест в детских садах. На Кубани строятся спортивные площадки и комплексы, ледовые дворцы, интернаты для одаренных детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Социальная политика края направлена на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, увеличение рождаемости, появление на свет здоровых детей.
Напомним, на Кубани проживают 1,19 миллион детей, они воспитываются в 732 тысячах семей.
ИСТОЧНИК KP.RU