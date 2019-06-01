Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-01T12:04:12+03:00

Он отметил, что забота о подрастающем поколении, его образовании и здоровье – приоритетная задача краевой власти

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

– Этот важный праздник – напоминание о том, что дети требуют любви, заботы и внимания взрослых. О том, что каждый из нас отвечает за благополучие, здоровье и успешное будущее своих детей, – говорится в поздравлении главы региона.

- Он отметил, что за три последних года в регионе создано более 19 тысяч новых школьных мест и свыше 15 тысяч мест в детских садах. На Кубани строятся спортивные площадки и комплексы, ледовые дворцы, интернаты для одаренных детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Социальная политика края направлена на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, увеличение рождаемости, появление на свет здоровых детей.

Напомним, на Кубани проживают 1,19 миллион детей, они воспитываются в 732 тысячах семей.

ИСТОЧНИК KP.RU