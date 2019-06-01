2019-06-01T16:01:07+03:00
Общество

В Краснодарском крае стартовала краевая акция «Летние киноканикулы»

С 1 июня и до конца августа детям будут бесплатно показывать фильмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани с 1 июня начинаются «Летние киноканикулы». До конца августа детям будут бесплатно показывать фильмы в муниципальных кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях региона.

Ежегодную киноакцию организуют минкультуры региона совместно с «Кубанькино».

- Дети смогут посмотреть кинокартины «Солдатик», «Прогулка по Риму», «Байкальские каникулы», «Белль и Себастьян», «Джим Пуговка и машинист Лукас», «Псы под прикрытием». Школьникам младшего возраста будут показывать «В поисках Йети», «Руби и Повелитель воды», «Лягушонок Риббит», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Это отечественные и зарубежные художественные и анимационные фильмы, рассказывающие об отваге, доброте и дружбе киногероев, – сообщили в краевом министерстве культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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