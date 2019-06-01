В Краснодаре на проспекте Константина Образцова открылся новый детсад

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-01T13:08:45+03:00

Путевки уже получили 230 ребят, а всего учреждение может принять до 500 воспитанников от 3 до 7 лет

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В Краснодаре на проспекте Константина Образцова заработал новый детсад «Мир чудес». В дошкольное учреждение уже получили путевки 230 детей, а всего он может принять до 500 воспитанников от 3 до 7 лет.

- В этом году мы открываем 5 детских садов. Так и должно быть. Детских садов, новых школ в этом микрорайоне и в целом в Краснодаре нам нужно как можно больше. Именно такую задачу при поддержке губернатора Краснодарского края мы ставим перед собой - строить социальные объекты по максимуму, - сказал Евгений Первышов.

- На земельном участке, примыкающем к новому детскому саду, в 2020 году планируется возведение школы на 1100 мест, - рассказали в пресс-службе Краснодара.

Также в этом году в Прикубанском округе заработают еще 4 детских дошкольных учреждения:

- поселок Плодородный, улица Александровская, 30 - 170 мест;

- поселок Индустриальный, улица Фанагорийская, 55 - 250 мест;

- улица Красных Партизан, ¼ - 280 мест;

- улица имени Евгении Жигуленко, 23 - 250 мест.

В округе продолжается строительство детского сада на 300 мест по улице имени Героя Яцкова.

ИСТОЧНИК KP.RU