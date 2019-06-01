Полузащитник ФК «Краснодар» Виктор Классон женился

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-01T13:45:28+03:00

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27-летний футболист «Краснодар» Виктор Классон женился. Лучшего бомбардира клуба поздравили на официальном сайте «быков».

– Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой! – написано в сообщении «Краснодара» на официальном сайте.

В январе 2017 года «Эльфсборг» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера Виктора Классона. Игрок успешно прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает 20 июня 2020 года.

Напомним, «Локомотив-Кубань» попрощается с главным тренером. Руководство клуба решило не продлевать контракт с американским специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU