В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-01T17:30:42+03:00

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1 июня в амфитеатре парка «Краснодар» для зрителей покажут финал главного клубного турнира. Прямая трансляция начнется в 22:00.

В финале Лиги чемпионов 2018/19 встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Мадриде.

- Важно! Сегодня тот случай, когда не стоит приходить заранее. В амфитеатре проходит #settersweekend до 21:50 и только потом входы будут открыты для болельщиков «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», - написали на странице парка в Instagram.

Напомним, 27-летний футболист «Краснодара» Виктор Классон женился. Лучшего бомбардира клуба поздравили на официальном сайте «быков». В январе 2017 года «Эльфсборг» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера Виктора Классона. Игрок успешно прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает 20 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU