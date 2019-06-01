2019-06-01T17:30:42+03:00
Спорт

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги чемпионов

Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: officialparkkrasnodarФото: officialparkkrasnodar
Изменить размер текста:

1 июня в амфитеатре парка «Краснодар» для зрителей покажут финал главного клубного турнира. Прямая трансляция начнется в 22:00.

В финале Лиги чемпионов 2018/19 встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Мадриде.

- Важно! Сегодня тот случай, когда не стоит приходить заранее. В амфитеатре проходит #settersweekend до 21:50 и только потом входы будут открыты для болельщиков «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», - написали на странице парка в Instagram.

Напомним, 27-летний футболист «Краснодара» Виктор Классон женился. Лучшего бомбардира клуба поздравили на официальном сайте «быков». В январе 2017 года «Эльфсборг» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера Виктора Классона. Игрок успешно прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает 20 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция устанавливает обстоятельства аварии под Краснодаром, где грузовик врезался в пассажирский поезд
Под Краснодаром в пассажирский поезд сообщением Адлер - Нижневартовск врезался в грузовик
В Краснодарском крае стартовала краевая акция «Летние киноканикулы»
В Новороссийске спасатели достали котенка из двигателя авто
На Кубани мужчина пытался украсть алкоголь из магазина самообслуживания
Полузащитник ФК «Краснодар» Виктор Классон женился
В Краснодаре на проспекте Константина Образцова открылся новый детсад
Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей
В Краснодарском крае открылись шесть новых объектов агротуризма
На Кубани открылся десятый малобюджетный спорткомплекс
В Краснодаре прошел ночной фестиваль стрит-арта на асфальте
На Кубани осудили бывшего полицейского за разглашение гостайны