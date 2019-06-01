В Краснодарском крае подвели итоги конкурсов «Мастер года» и «Преподаватель года»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-01T18:33:13+03:00

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В финал конкурса «Мастер года» прошли восемь мастеров производственного обучения, а «Преподаватель года» – девять педагогов. Они провели открытый урок с незнакомой им группой студентов, дали мастер-класс и выполнили творческое задание «Я педагог». Награждение победителей состоялось в Доме культуры учащейся молодежи Кубани

Как рассказали в минобрнауки, по итогам конкурса звание «Мастер года» завоевала Наталья Джурик – мастер производственного обучения Ейского полипрофильного колледжа. Она готовит будущих поваров и кондитеров.

- Преподавателем года стал Юрий Мальцев – преподаватель физики, астрономии и специальных дисциплин Вознесенского техникума пищевых производств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодаского края.

Лауреатами конкурса «Преподаватель года» стали Виктор Авдеев (Краснодарский машиностроительным колледж), Роза Воронцова (Славянский сельскохозяйственный техникум) и Елена Лукьяненко из Ейского полипрофильного колледжа.

Все они получили грамоты и подарки от регионального минобрнауки, ЗСК, Краснодарской краевой организации общероссийского профсоюза работников народного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU