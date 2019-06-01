2019-06-01T17:15:08+03:00
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд сообщением Адлер - Нижневартовск врезался в грузовик

По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля MAN [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/chpsochiФото: vk.com/chpsochi
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Под Краснодаром 1 июня около 15:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на перегоне Шеджий – Энем-2 в Адыгее.

Фото vk.com/chpsochi

Фото vk.com/chpsochi

- Автомобиль марки MAN повело, он сначала врезался в три опоры электропередач, после чего произошло столкновение с поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель грузовика, у него черепно-мозговая травма. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Фото vk.com/chpsochi

Фото vk.com/chpsochi

- В результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. Проводится тушение, - рассказал источник в оперативных службах.

В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

Фото vk.com/chpsochi

Фото vk.com/chpsochi

Также

Два года назад произошел подобный случай. 9 сентября 2017 года на переезде между Мегионом и Нижневартовском Пассажирский поезд Нижневартовск-Адлер столкнулся с грузовиком.

Тогда пострадали 15 человек, в том числе - четверо детей. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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