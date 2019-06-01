Под Краснодаром в пассажирский поезд сообщением Адлер - Нижневартовск врезался в грузовик
Под Краснодаром 1 июня около 15:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на перегоне Шеджий – Энем-2 в Адыгее.
Фото vk.com/chpsochi
- Автомобиль марки MAN повело, он сначала врезался в три опоры электропередач, после чего произошло столкновение с поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель грузовика, у него черепно-мозговая травма. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.
Фото vk.com/chpsochi
- В результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. Проводится тушение, - рассказал источник в оперативных службах.
В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.
Фото vk.com/chpsochi
Также
Два года назад произошел подобный случай. 9 сентября 2017 года на переезде между Мегионом и Нижневартовском Пассажирский поезд Нижневартовск-Адлер столкнулся с грузовиком.
Тогда пострадали 15 человек, в том числе - четверо детей. (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU