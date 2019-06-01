Полиция устанавливает обстоятельства аварии под Краснодаром, где грузовик врезался в пассажирский поезд

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-01T17:58:20+03:00

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1 июня около 15:20, в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району поступило сообщение о происшествии на железнодорожном переезде.

- Автомобиль марки MAN повело, он сначала врезался в три опоры электропередач, после чего произошло столкновение с поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.

Фото:пресс-служба МВД по Республике Адыгея

- В результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. Пожар локализовали в течение короткого времени. Водителя грузовой машины доставили в медицинское учреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Всем 105 пассажирам поезда была оказана необходимая помощь, сейчас решается вопрос об отправлении состава по маршруту.

На месте работают сотрудники полиции Тахтамукайского района, транспортной полиции и экстренных служб.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Также

Два года назад произошел подобный случай. 9 сентября 2017 года на переезде между Мегионом и Нижневартовском пассажирский поезд Нижневартовск-Адлер столкнулся с грузовиком.

Тогда пострадали 15 человек, в том числе - четверо детей. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU