Под Краснодаром из-за ДТП задерживаются четыре пассажирских поезда

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-01T19:05:04+03:00

Они стоят от 20 минут до двух часов

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На перегоне Шенджий – Энем-2 под Краснодаром из-за ДТП задерживается четыре пассажирских поезда.

- Это транспорт №116 сообщением Адлер – Санкт-Петербург, № 460 Адлер – Тамбов, №804 ласточка Имеретинский Курорт – Краснодар. Время задержки от 20 минут до 2 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК ЖД.

Пригородный поезд №6717 Краснодар - Горячий Ключ остановили на станции Энем-2 и вернули в Краснодар. Пригородный поезд №6717 Горячий Ключ - Краснодар отменили.

Как отметили в пресс-службе ведомства, железнодорожники предпринимают все меры, чтобы ликвидировать последствия аварии и восстановить движение поездов.

Напомним, в субботу, 1 июня, около 15:20 на перегоне Шеджий – Энем-2 в Адыгее произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель бензовоза влетел в поезд. Жертв среди пассажиров поезда удалось избежать. Пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU