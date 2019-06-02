2019-06-02T09:42:46+03:00
Происшествия

Из детского лагеря в Туапсинском районе украли ноутбук

Вора нашли на рынке
Варвара ДЫМ
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В одном из детских лагерей Туапсинского района из подсобки пропал ноутбук. Один из работников здравницы поел в полицию и написал заявление.

- Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – Когда полицейские прибыли на место и попросили всех, составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. Ее передали всем дежурным нарядам.

В итоге полицейские вышли на след 26-летнего жителя Лабинска. По оперативной информации, он мог скрываться на территории рынков и вокзалов Туапсе. Так и оказалось, в итоге его задержали на Центральном рынке.

Ноутбук к тому времени вор успел продать, а деньги потратить.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет,- сообщили в полиции. – Он сейчас находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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