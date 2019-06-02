2019-06-02T10:53:51+03:00
Общество

Власти Сочи опровергли информацию о сносе старообрядческого храма

Хотя прихожане говорят о том, что здание вот-вот снесут
Варвара ДЫМ
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Храм, из-за которого идут споры. Фото: ruvera.ruХрам, из-за которого идут споры. Фото: ruvera.ru
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Появившуюся информацию о сносе старообрядческого храма Успения Богородицы в Имеретинской низменности Сочи прокомментировали в администрации Сочи.

- Никаких сносов культурных сооружений на территории Имеретинки, равно как и в Сочи в целом, не планируется, - сообщили в мэрии курорта.

Сам скандал разгорелся после того, как постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов сообщил о том, что приход в Сочи собираются ликвидировать.

- Прихожанам запретили заходить в храм и молиться, - сказал Севастьянов. – И насколько мне известно, в суде сейчас лежит иск о сносе здания.

Сам храм находится в поселке Некрасовском, что в Имеретинской низменности Сочи. Именно в этот поселок он переехал, когда из зоны олимпийского строительства расселили старообрядцев. По просьбе людей не стали трогать кладбище, которое сейчас находится в Олимпийском парке – его обнесли деревьями и высоким забором. А молиться народ стал в новом месте. Храм люди возвели сами. Сама же община состоит из древлеправославных христиан, которые в 1911 году вернулись в Россию из Турции и основали поселение в Сочи.

А тут в храме сообщили, что мэрия Сочи собирается его сносить, якобы из-за того, что он признан самостроем.

- Когда мы получили землю под храм, нам разрешили его построить высотой 27 метров. Но в 2014 году власти Сочи изменили правила землепользования и землеустроения, и максимальную высотность в этой зоне снизили с 32 метров до двенадцати, - рассказывают в храме. – И теперь из-за нарушения этого наш храм собираются снести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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