В Геленджике открыли курортный сезон

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-02T12:07:11+03:00

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Теперь в Геленджике можно официально купаться и загорать. Здесь открыли курортный сезон. По такому случаю в городе прошел карнавал. В этом году открытие сезона впервые отмечают два дня – 1 и 2 июня.

В Геленджике открыли курортный сезона карнавалом. Фото: администрация Геленджика

- Сегодня мы открываем летний курортный сезон, но мы обязаны работать круглогодично, организовывать открытия таких масштабов и в осенний, и в зимний, и в весенний курортный сезоны, - сказал глава курорта Алексей Богодистов. – И мы прилагаем максимум усилий для того, что в Геленджике туристы чувствовали себя комфортно.

В Геленджике открыли курортный сезона карнавалом. Фото: администрация Геленджика

Открытие курортного сезона в Геленджике отметили фестивалями клубных и уличных танцев, красок, интерактивной программой. А вечером, 1 июня, по главной улице курорта прошло карнавальное шествие. В этот раз в театрализованной колонне смог пройти любой желающий. А вечером на сцене для зрителей выступила группа Иванушки International. Открытие сезона завершилось праздничным фейерверком.

В Геленджике открыли курортный сезона карнавалом. Фото: администрация Геленджика

2 июня вечером на курорте также пройдет карнавал, только детский.

В Геленджике открыли курортный сезона карнавалом. Фото: администрация Геленджика

ИСТОЧНИК KP.RU