Краснодарский ТРЦ "Галактика" эвакуировали из-за возгорания старых вещей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-02T12:19:03+03:00

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Сегодня, 2 июня, в 11:26 эвакуировали торговый центр Краснодара «Галактика». Здесь загорелись старые вещи и сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали.

- На пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в здании, расположенном по адресу: Краснодар , ул. Уральская, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 11:27 к месту направлены силы и средства МЧС России. В 11:36 по прибытию первых пожарных подразделений к месту установлено, что произошло загорание б/у вещей на площади 5 квадратных метров.

К тому времени, как приехали пожарные, возгорание потушили сотрудники «Галактики». По предварительным данным, пострадал один человек, но угрозы его жизни и здоровью нет. Всего эвакуировали 200 человек из здания. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU