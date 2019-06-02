Авария с нефтевозом в Новороссийске: мазут стек в городскую ливневку и может попасть в море

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-02T15:00:34+03:00

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Авария случилась в Новороссийске перед элеватором. По словам очевидцев, нефтевоз уходил от столкновения с пешеходом и влетел в бетонную стену. Из цистерны вылился мазут на дорогу. Нефтепродукты попали и в городскую ливневку.

- В результате ДТП произошла разгерметизация автоцистерны с последующим вытеканием мазута вдоль дороги, в ливневую канализацию, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Площадь розлива составила около 20 квадратных метров.

Мазут попал в ливневку. Фото: vk.com/nvrsk_road

В аварии пострадал водитель грузовика, его увезли в городскую больницу.

- Специализированной организацией произведены работы по обработке места розлива песком и сорбентом, - пояснили в МЧС. - На месте работает оперативная группа Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. А также организована работа оперативных групп администрации Новороссийска по мониторингу акватории Черного моря.

Рабочие собирают мазут. Фото: vk.com/nvrsk_road

А в Западном районе Новороссийска на месте выхода ливневой системы в море установлены специальные емкости. Сейчас идет мониторинг и очистка ливневок. Специалисты следят, чтобы мазут не попал в море. Всего же на месте ЧП работали 24 человека и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU