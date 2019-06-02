В Краснодаре продолжают ремонтировать провал асфальта на перекрестке Рашпилевской и Гоголя

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-02T16:22:38+03:00

Яма на Ршпилевской и Гоголя. Фото: администрация Краснодара

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре продолжаются работы на углу улиц Рашпилевской и Гоголя. Здесь 1 июня обвалился асфальт и образовалась яма.

- Будьте внимательны! На углу Рашпилевской и Гоголя образовался провал в дорожном покрытии, - написала мэрия Краснодара, вчера, 1 июня, у себя в Телеграмм. – Место пока огородили. В ближайшее время специалисты восстановят участок асфальта.

Ремонтная бригада сейчас работает на месте провала. К понедельнику рабочие обещают все восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU