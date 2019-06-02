На Кубани стартовал футбольный турнир среди детских дворовых команд

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-02T17:29:45+03:00

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На Кубани дали старт турниру среди детских дворовых команд по футболу на Кубок губернатора. Соревнования будут идти почти все лето, а 11 августа станут известны победители.

- Турнир состоит из трех этапов, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края. – И он проходит среди трех возрастных групп - от 11 до 16 лет. Сначала идут соревнования внутри муниципальных образований, далее – зональный. Тут уже сражаются лучшие команды районов Кубани. Ну а третий этап – финал. На не встречаются уже самые сильные команды.

Сам турнир по футболу на Кубок губернатора Кубани проходит в регионе уже 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU