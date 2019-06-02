В Краснодаре прошел благотворительный концерт Дмитрия Маликова

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-02T18:44:14+03:00

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Певец Дмитрий Маликов часто приезжает в Краснодар с благотворительными концертами. Два года назад он уже ставил спектакль на кубанской сцене. А в этот раз он пел вместе талантливыми детьми Краснодарского края.

Концерт прошел на сцене Музыкального театра Краснодара. Вместе с Дмитрием Маликовым выступили ученица специализированной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей из Армавира Александра Белик, солистка Краснодарской филармонии Анастасия Чебуракова, концертный хор краснодарского МЭЦ, а также симфонический оркестр театра.

Этот концерт посмотрели школьники, которые достигли определенных результатов в учебе и спорте, а также ребята социально незащищенных категорий. Дмитрий Маликов исполнил как свои популярные хиты, так и новые песни.

А до того, как концерт начался, в холле театра прошли мастер-классы и выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU