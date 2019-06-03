2019-06-03T07:33:01+03:00
Происшествия

В Новороссийске не произошло загрязнения порта из-за разлива мазута

Специалисты вывезли 9 кубов грунта, собрали 300 килограммов нефтепродуктов
Александра ПОДУШКО
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Рабочие собирают мазут. Фото: vk.com/nvrsk_roadРабочие собирают мазут. Фото: vk.com/nvrsk_road
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В Новороссийске очистили территорию от мазута, разлившегося в результате дорожно-транспортного происшествия. Загрязнения порта не произошло.

- Площадь разлива мазута составила около 20 квадратных метров. Специалисты вывезли 9 кубов грунта, собрали 300 килограммов нефтепродуктов, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Заграждения в месте выхода канализационных вод будут работать до 3 июня. По информации дежурной службы, загрязнение территории порта Новороссийска не выявлено.

Напомним, авария случилась в Новороссийске перед элеватором. По словам очевидцев, нефтевоз уходил от столкновения с пешеходом и влетел в бетонную стену. Из цистерны вылился мазут на дорогу. Нефтепродукты попали и в городскую ливневку. В аварии пострадал водитель грузовика, его увезли в городскую больницу.

На месте ЧП работали 24 человека и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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