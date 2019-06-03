СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-03T08:05:06+03:00

На Кубани Центры амбулаторной онкопомощи уже приняли более 200 пациентов Фото: Александр ГЛУЗ

Они работают в Краснодаре, Анапе, Белореченске, Крымске, Лабинске, а также в Выселках и станице Ленинградской

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В Краснодарском крае в Центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) можно пройти консультации врача онколога, углубленное обследование на онкопатологию и химиотерапевтическое лечение. Такие учреждения уже работают в Краснодаре, Анапе, Белореченске, Крымске, Лабинске, а также в Выселках и станице Ленинградской. С момента открытия ими было принято около 200 пациентов.

- Помимо коек дневного пребывания, центры оснащены современным оборудованием: аппаратом для КТ и УЗИ экспертного класса, фиброколоноскопом, видеоэндоскопическим гастроскопом. Все это дает возможность быстро провести дообследование пациентов с подозрением рака, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Лечение в Центрах амбулаторной онкопомощи проводится в условиях дневного стационара по направлению лечащего врача, без госпитализации пациента, если его состояние не требует круглосуточного медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU