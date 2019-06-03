На Кубани начало недели будет дождливым

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-03T08:31:45+03:00

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В Краснодарском крае в начале недели жара будет сменяться грозовыми дождями.

Утром и днем в понедельник местами по южной половине края возможны кратковременные осадки, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 33 градусов, местами до +35.

На Черноморском побережье утром и днем также пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, южный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха до +28, местами в южной половине побережья до +32.

В Краснодаре утром и вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, днем до +33.

- Во вторник и среду пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17…22 градуса, днем 28…33 градуса, - сообщили в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье 4 и 5 июня выпадут небольшие осадки. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса, днем до +27, по югу до +30.

По данным Яндекс.Погода, в Краснодаре 4 июня облачно с прояснениями, днем 28-31 градус, ночью столбики термометров покажут до +24. 5 июня днем и вечером выпадут небольшие осадки. Днем температура воздуха прогреется до +28 градусов, ночью до +22.

ИСТОЧНИК KP.RU