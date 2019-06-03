2019-06-03T09:25:57+03:00
Общество

В Краснодаре прошел IX краевой фестиваль «Кубань играет джаз»

2 июня для гостей и жителей города выступили лучшие коллективы региона
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры краяФото: министерство культуры края
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В краевой столице прошел IX краевой фестиваль «Кубань играет джаз». 2 июня с 16:00 до 22:15 перед Музыкальным театром Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Гатова выступили лучшие коллективы региона.

- Свое творчество жителям и гостям города представили 9 коллективов. Началась концертная программа с выступления народного джазового ансамбля «Контур и эстрадно-джазового оркестра OLD SCHOOL BAND. Гости фестиваля познакомились с творчеством детского оркестра «Джем» и джаз-бенда «Диксиленд», - сообщили в пресс-службе министерства культуры края.

Во время фестиваля гости участвовали в викторинах на знание джазовой истории. В финале выступили коллективы государственных учреждений культуры. Завершил программу Биг-бенд Гараняна и Хор Краснодарского края «МОЛОДЕЖКА» под руководством Оксаны Леурда.

Напомним, «Кубань играет Джаз» проходит в Краснодаре с 2010 года и собирает ведущих джазовых музыкантов региона на одной сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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