СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-03T10:12:21+03:00

В Новороссийске у иностранца украли куртку, где лежали документы и телефон Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Новороссийска обратился 44-летний житель иностранного государства. Приезжий сообщил, что отдыхал в одном из местных ночных клубов, а когда собрался уходить не нашел в гардеробе свою куртку. В кармане одежды находились документы и телефон. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции опросили персонал заведения, свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в клубе. Через несколько дней правоохранители установили, что к краже причастен 26-летний житель Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По месту временного проживания у злоумышленника обнаружили и изъяли похищенное имущество. Выяснилось, он, воспользовавшись отсутствием людей в гардеробе, надел чужую куртку и ушел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU