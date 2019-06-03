2019-06-03T10:38:49+03:00
Недвижимость

«ЮгСтройИнвест» поздравил счастливых новоселов

1 июня в «Губернском» стал особенным днем – здесь снова отметили новоселье
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ЮСИФото: ЮСИ
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» выдала ключи новоселам очередного, 20 литера, по доброй традиции – раньше намеченного срока.

Фото: ЮСИ

Фото: ЮСИ

В шаговой доступности у новоиспеченных жителей есть самая большая и оснащенная в городе школа на 1550 мест, детский сад на 300 мест с ясельными группами, который будет сдан уже этим летом, игровые зоны и просторные аллеи с арт-объектами, фонтаном и зоной Wi-fi, а также остановка общественного транспорта. В микрорайоне оборудованы спортивные зоны – есть крытый тренажерный зал и антивандальные тренажеры, велосипедные дорожки и даже роллердром. Также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

Фото: ЮСИ

Фото: ЮСИ

«ЮгСтройИнвест» создает в «Губернском» все условия для комфортной жизни. За это застройщик не раз был удостоен региональных и федеральных наград. Успешный опыт возведения микрорайонов ЮСИ применяет в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Группа компаний уверенно входит в ТОП лучших застройщиков страны. За 16 лет работы ввела в эксплуатацию более 3,2 миллионов квадратных метров жилья, возвела 9 детских садов и 2 школы. А совсем скоро копилка социальных объектов «ЮгСтройИнвест» пополнится еще 2 детскими садиками и 2 школами.

Фото: ЮСИ

Фото: ЮСИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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