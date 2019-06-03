В Красноармейском районе задержали сбытчика наркотиков
Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что мужчина везет в Красноармейский район наркотики.
В ходе проверки остановили автомобиль Daewoo, на котором ехал житель Славянска-на-Кубани. Увидев полицейских, мужчина выбросил из машины три полимерных пакета с веществом белого цвета. В салоне авто нашли еще два свертка. Экспертиза установила, что это N-метилэфедроном общей массой более 3 граммов и метадоном.
Наркотики злоумышленник вез в Красноармейский район с целью сбыта.
- В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU