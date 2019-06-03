2019-06-03T10:52:08+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе задержали сбытчика наркотиков

У мужчины нашли 5 полимерных пакетов с веществом белого цвета
Александра ПОДУШКО
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В Красноармейском районе задержали сбытчика наркотиковВ Красноармейском районе задержали сбытчика наркотиковФото: Архив "КП"
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Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что мужчина везет в Красноармейский район наркотики.

В ходе проверки остановили автомобиль Daewoo, на котором ехал житель Славянска-на-Кубани. Увидев полицейских, мужчина выбросил из машины три полимерных пакета с веществом белого цвета. В салоне авто нашли еще два свертка. Экспертиза установила, что это N-метилэфедроном общей массой более 3 граммов и метадоном.

Наркотики злоумышленник вез в Красноармейский район с целью сбыта.

- В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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