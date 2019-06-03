Между Кубанью и Крымом запущены два дополнительных авиарейса

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-03T11:01:13+03:00

Они будут действительны по 1 октября 2019 года

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«Аэрофлот» в воскресенье, 2 июня, запустил ежедневные рейсы в Симферополь из Краснодара и Сочи. Полеты будут осуществляться по 1 октября 2019 года.

Вылет из Краснодара – ежедневно в 01:20, в Симферополе самолет сядет в 02:35. Из Крыма на Кубань воздушное судно будет отправляться в 03:35, в аэропорту краевой столицы оно окажется в 04:40.

Вылет из Сочи в Симферополь в 07:00, прибытие в Крым - в 08:30, в олимпийскую столицу воздушное судно отправляется в 09:25, прибывает в 10:50. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Сочи.

Минимальная стоимость билетов по программе государственного субсидирования для всех граждан до 23 лет и женщин старше 55, а мужчин - 60 лет и лиц льготной категории составит 2500 рублей в одну сторону. Приобрести их теперь могут и многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU