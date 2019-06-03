2019-06-03T11:25:21+03:00
Происшествия

В Ейске мужчина ножом зарезал свою мать

После он пошел в свою комнату смотреть футбольный матч по телевизору
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

В Ейске 33-летний местный житель обвиняется в убийстве 54-летней матери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Коммунистической. В ночь на 2 июня между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил кухонным ножом в область грудной клетки матери.

После обвиняемый пошел в свою комнату смотреть футбольный матч по телевизору. Тело погибшей этой же ночью обнаружил родственник мужчины, который пришел к нему в гости. Он и вызвал полицейских и медиков.

- Мужчина задержан и ему предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи спасатели помогли женщине, получившей травму ноги
На Кубани чиновники пойдут под суд за неэффективное расходование 67 миллионов при газификации
В Анапе нашли пропавшего подростка из Читы
В Абинском районе перевернулась иномарка
В Краснодаре пройдет фестиваль «Торговые пути Боспорского царства»
В Ленинградском районе мужчина взял кредит на умершую мать
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
В Сочи команда Россия-1 стала досрочным победителем Кубка Континента
В Сочи пришвартовалась 156-метровая яхта Dilbar
В Мостовском районе туристка сломала ногу в горах
Между Кубанью и Крымом запущены два дополнительных авиарейса
В Красноармейском районе задержали сбытчика наркотиков
«ЮгСтройИнвест» поздравил счастливых новоселов
В Крымске 8-летний ребенок закрылся в ванной
В Новороссийске у иностранца украли куртку, где лежали документы и телефон
В Геленджике пресекли деятельность наркопритона
В Краснодаре прошел IX краевой фестиваль «Кубань играет джаз»
На Кубани начало недели будет дождливым
На Кубани Центры амбулаторной онкопомощи уже приняли более 200 пациентов
В Новороссийске не произошло загрязнения порта из-за разлива мазута
В Краснодаре прошел благотворительный концерт Дмитрия Маликова
На Кубани стартовал футбольный турнир среди детских дворовых команд
В Краснодаре продолжают ремонтировать провал асфальта на перекрестке Рашпилевской и Гоголя
Авария с нефтевозом в Новороссийске: мазут стек в городскую ливневку и может попасть в море