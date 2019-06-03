В Ейске мужчина ножом зарезал свою мать

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-03T11:25:21+03:00

После он пошел в свою комнату смотреть футбольный матч по телевизору

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В Ейске 33-летний местный житель обвиняется в убийстве 54-летней матери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Коммунистической. В ночь на 2 июня между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил кухонным ножом в область грудной клетки матери.

После обвиняемый пошел в свою комнату смотреть футбольный матч по телевизору. Тело погибшей этой же ночью обнаружил родственник мужчины, который пришел к нему в гости. Он и вызвал полицейских и медиков.

- Мужчина задержан и ему предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU