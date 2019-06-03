В Сочи пришвартовалась 156-метровая яхта Dilbar

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-03T11:48:59+03:00

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Сочи в порт Имеретинский зашла 156-метровая яхта Dilbar. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову и в 2016 году была признана одной из самых больших в мире.

Эксперты оценивают стоимость 156-метрового судна в 550 миллионов долларов. Яхта была построена на верфи Lurssen в Германии в 2016 году. Она может двигаться со скоростью более 42 километров в час, а площадь внутренних помещений составляет 3800 квадратных метров.

На яхте размещен бассейн, две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. Одновременно на ней могу проживать до 40 гостей и экипаж из 80 человек.

156-метровое судно называется Dilbar в честь матери Усманова.

Алишер Усманов занимает девятое место в списке богатейших бизнесменов России. Состояние основателя USM Holdings оценили в 12,6 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU