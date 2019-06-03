В Сочи команда Россия-1 стала досрочным победителем Кубка Континента
1 июня открылся турнир Кубка Континента по следж-хоккею. А уже на второй день соревнований определился победитель. Им стала команда Россия-1. Сборная одержала две победы.
- После того, как Словакия и Германия потеряли очки, России-1 надо было победить вторую команду в основное время. Хет-трик Дмитрия Лисова уже в первом периоде снял все вопросы о победителе, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».
Турнир проходит второй раз. Первый Кубок состоялся в январе 2017 года в рамках Недели Звезд Хоккея в Уфе. Его победителем стал «Феникс».
Команда Россия-1 получит переходящий Кубок, а также аналогичный мини-кубок, которым сможет пополнить свою коллекцию наград.
ИСТОЧНИК KP.RU