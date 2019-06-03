2019-06-03T12:42:26+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет фестиваль «Торговые пути Боспорского царства»

Он состоится 8 июня в парке «Городской сад»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Краснодарцев приглашают на фестиваль «Торговые пути Боспорского царства». Он пройдет в рамках межрегионального туристического проекта 8 июня с 11:00 до 20:00 в парке «Городской сад».

- На главной сцене у входа в парк гости смогут поучаствовать в конкурсах от ведущих фитнес-центров города, посмотреть на спортивные показательные выступления, а также принять участие в розыгрыше абонементов для посещения спортивных секций и клубов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вдоль основной аллеи «Городского сада» будет выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства в разных жанрах и техниках времен античности. Для всех желающих проведут мастер-классы.

Планируется, что всего в фестивале примут участие более 3 тысячи человек.

Напомним, туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включает посещение 10 городов, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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