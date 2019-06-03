В Абинском районе перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-03T13:05:41+03:00

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В Абинском районе 2 июня около 21:00 в районе 86-километра автодороги Краснодар - Верхнебаканский произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 24-летняя девушка находилась за рулем автомобиля марки «Тойота Карина». Водительское удостоверение она не получала. Девушка превысила скорость движения, не справилась с управлением, допустила съезд с дороги, наезд на знаки. Машина перевернулась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и ее 18-летний пассажир, им назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края с 31 мая по 2 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 57 ДТП, в которых погибли 4 человека и 76 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 7 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 6 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU