В Анапе нашли пропавшего подростка из Читы

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-03T13:12:01+03:00

Трое суток он с другом ночевал на лежаках центрального пляжа города

Изменить размер текста: A A

2 июня в 23:00 на территории железнодорожного вокзала Анапы инспекторы во время патрулирования нашли Седельникова Данила. Подросток был объявлен накануне в розыск. Парень со своим 17-летним товарищем, прибыл на вокзал, чтобы уточнить стоимость и наличие билетов до Читы.

Напомним, заявление о пропаже парня поступило по телефону в дежурную часть от отца подростка. Было известно, что Данил прибыл на железнодорожную станцию «Анапа» поездом сообщением Москва-Анапа.

Как рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Вероника Бутовецкая, все эти дни молодые люди находились на территории города-курорта без денег и места, где они могли бы переночевать. Трое суток они спали на лежаках центрального пляжа Анапы.

Сейчас парни в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних ожидают прибытия на курорт родителей или их законных представителей.

- Выяснилось, что мать друга Данила была в курсе местонахождения сына, поэтому не заявляла о пропаже ребенка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU