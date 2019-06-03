В Анапе нашли пропавшего подростка из Читы
2 июня в 23:00 на территории железнодорожного вокзала Анапы инспекторы во время патрулирования нашли Седельникова Данила. Подросток был объявлен накануне в розыск. Парень со своим 17-летним товарищем, прибыл на вокзал, чтобы уточнить стоимость и наличие билетов до Читы.
Напомним, заявление о пропаже парня поступило по телефону в дежурную часть от отца подростка. Было известно, что Данил прибыл на железнодорожную станцию «Анапа» поездом сообщением Москва-Анапа.
Как рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Вероника Бутовецкая, все эти дни молодые люди находились на территории города-курорта без денег и места, где они могли бы переночевать. Трое суток они спали на лежаках центрального пляжа Анапы.
Сейчас парни в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних ожидают прибытия на курорт родителей или их законных представителей.
- Выяснилось, что мать друга Данила была в курсе местонахождения сына, поэтому не заявляла о пропаже ребенка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU