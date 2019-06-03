СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-03T13:30:02+03:00

На Кубани чиновники пойдут под суд за неэффективное расходование 67 миллионов при газификации Фото: Архив "КП"

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В Щербиновском районе провели проверку соблюдения законодательства о газоснабжении в деятельности органов администрации. Были выявлены факты бездействия должностных лиц мэрии.

В рамках исполнения государственных программ по газификации хутора Любимов администрация района неэффективно расходовала свыше 67 миллионов рублей. Эти деньги были освоены еще в 2016 году, а газопровод проведен. Но жителям хутора в дома до сих пор так и не подали топливо.Принимаемые чиновниками меры носили формальный характер.

Администрацией Щербиновского района в 2018-2019 годах было запланировано финансирование строительства газопровода к поселкам Прилиманский и Северный, но эти планы также остались без реализации.

- Главе муниципального образования Щербиновский район и главе Екатерининского сельского поселения внесены представления, материалы проверки направлены в следственный орган. Отделом СКР по краю возбуждено и уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU