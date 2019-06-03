2019-06-03T14:41:35+03:00
Общество

В Краснодаре во дворах на улице Селезнева снесут незаконные гаражи

На их месте появятся спортивные площадки и зеленые зоны
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Всего сносу подлежат 10 тысяч объектовВсего сносу подлежат 10 тысяч объектов
Изменить размер текста:

Во дворах улицы Селезнева, что в Краснодаре, снесут все незаконные гаражи. В администрации краевого центра сообщают, что только на участке от Ялтинской до Стасова обнаружили 219 конструкций, которые будут демонтированы.

— В Краснодаре сейчас более 10 тысяч незаконно установленных металлических конструкций, в основном, это гаражи и торговые киоски. Мы ставим перед собой задачу убрать весь этот хлам, который, к тому же, установлен незаконно, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Решения о том, что появится вместо снесенных объектов, будут принимать сами жители. Вероятно, это будут зеленые зоны или спортивные площадки. Всего же предстоит убрать около 300 металлических конструкций.

Кроме того, стало известно, что к школе № 49 пристроят дополнительный учебный корпус на 300 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Краснодар обрушился ливень с градом
В «Орленке» открылась школа подводных исследований
Жилой комплекс в центре Сочи сбрасывал канализацию в городскую ливневку
На Кубани 3,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия
В Отрадненском районе чиновников оштрафовали за некачественную работу
В парке «Краснодар» убрали шалфей
Глава города назвал работу «Краснодар Водоканала» примером для ресурсоснабжающих организаций
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода Анапы
Краснодарский край примет Чемпионат мира по мотокроссу 2019
В Сочи спасатели помогли женщине, получившей травму ноги
На Кубани чиновники пойдут под суд за неэффективное расходование 67 миллионов при газификации
В Анапе нашли пропавшего подростка из Читы
В Абинском районе перевернулась иномарка
В Краснодаре пройдет фестиваль «Торговые пути Боспорского царства»