В Краснодаре во дворах на улице Селезнева снесут незаконные гаражи
Во дворах улицы Селезнева, что в Краснодаре, снесут все незаконные гаражи. В администрации краевого центра сообщают, что только на участке от Ялтинской до Стасова обнаружили 219 конструкций, которые будут демонтированы.
— В Краснодаре сейчас более 10 тысяч незаконно установленных металлических конструкций, в основном, это гаражи и торговые киоски. Мы ставим перед собой задачу убрать весь этот хлам, который, к тому же, установлен незаконно, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Решения о том, что появится вместо снесенных объектов, будут принимать сами жители. Вероятно, это будут зеленые зоны или спортивные площадки. Всего же предстоит убрать около 300 металлических конструкций.
Кроме того, стало известно, что к школе № 49 пристроят дополнительный учебный корпус на 300 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU
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