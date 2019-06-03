Краснодарский край примет Чемпионат мира по мотокроссу 2019

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-03T14:55:03+03:00

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PATRON MXGP OF RUSSIA, российский раунд Чемпионата мира MXGP, станет 8 в календаре этого сезона.

Чемпионат мира по мотокроссу MXGP – ведущая мировая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира и собирает многомиллионную аудиторию болельщиков этого яркого и экспрессивного вида спорта. Чемпионская корона разыгрывается по итогам сезона в двух классах: MXGP и MX2. Помимо мирового первенства, 8 и 9 июня Краснодарский край примет и Чемпионат Европы в классах EMX2T и EMX250.

В этом году лучшие гонщики со всего мира вновь соберутся в одном из самых живописных уголков нашей Родины, чтобы побороться за победу и подняться на пьедестал почета по итогам двух гонок в каждом классе. В Россию приедут 40 команд, 141 участник из Европы, Америки, Японии и Австралии. Конечно же, зрители и поклонники мотокросса смогут поболеть за соотечественников: уже заявлено 8 спортсменов из России. В классе MXGP примут участие постоянные участники чемпионатов мира Евгений Бобрышев, Всеволод Брыляков, дебютант в старшем классе, как и Артем Гурьев, а также Евгений Михайлов. В европейском первенстве в классе EMX2T можно будет поболеть за Юрия Лукаша, а в классе EMX250 поддержать Сергея Курашова, Александра Федорова и Тимура Петрашина.

Трасса «Орлёнок» является одной из лучших в России, кроме того, одной из самых любимых среди участников чемпионата мира и Европы. Она находится всего в 45 километрах от одного из популярнейших Российских курортов – Туапсе. Её протяжённость составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте – 10 метров. Перепад высот достигает 40 метров. Трек отвечает всем мировым стандартам и строгим техническим требованиям Международной Мотоциклетной Федерации (FIM).

Зрителей и болельщиков ждут незабываемые выходные: зрелищные заезды и красивая борьба лучших гонщиков мира за победу, возможность посетить гоночный паддок и посмотреть, как готовится к соревнованиям техника мирового уровня, взять автограф у звезд мотокросса и сфотографироваться с ними. А в развлекательном городке MXGP Village всегда можно перекусить и приобрести сувенирную продукцию.

Титульным партнёром российского этапа стал глобальный бренд запчастей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта PATRON. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта РФ, Администрация Краснодарского края, Федерация мотоциклетного спорта России (МФР), Мотоциклетная Федерация Краснодарского края (МФКК) и компания Yakhnich Motorsport.

Спонсором Чемпионата мира MXGP в России выступила компания Bohnenkamp AG, крупнейший в Европе поставщик шин марки KENDA для мототехники и квадроциклов, поддерживает развитие мотоспорта по всему мира. Техническую поддержку российского раунда оказал краснодарский Завод «КЛААС», самый инновационный завод концерна «КЛААС» по производству сельскохозяйственной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU