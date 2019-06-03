Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода Анапы

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-03T16:41:46+03:00

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Трасса Новороссийск – Керчь станет еще быстрее. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства скоростного обхода Анапы. Новый участок, протяженностью почти 19 километров, будет начинаться у подъездов к Цыбанобалке и Пятихатке, а закончится на 71-м километре трассы. Расчетная скорость движения – 120 километров в час.

- Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта, - сообщают в пресс-службе Главгосэкспертизы, которая выдала положительное заключение проекта.

Строительство включает в себе сооружение транспортных развязок, примыканий в разных уровнях, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, строительство одноблочных комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и автобусных остановок.

- Начало строительно-монтажных работ запланировано на четвертый квартал 2019 года. Реализация данного проекта являет собой заключительный логистический сегмент, ввод которого позволит, в конечном итоге, получить возможность скоростного автомобильного сообщения между Анапой и Севастополем (через Симферополь) посредством 4-полосного автобана, — подчеркнули в пресс-службе управления федеральных автодорог «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU