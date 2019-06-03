2019-06-03T16:41:46+03:00
Экономика

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода Анапы

Протяженность нового участка – 18,88 км
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО Сергей Мальгавко/ТАССФОТО Сергей Мальгавко/ТАСС
Изменить размер текста:

Трасса НовороссийскКерчь станет еще быстрее. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства скоростного обхода Анапы. Новый участок, протяженностью почти 19 километров, будет начинаться у подъездов к Цыбанобалке и Пятихатке, а закончится на 71-м километре трассы. Расчетная скорость движения – 120 километров в час.

- Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта, - сообщают в пресс-службе Главгосэкспертизы, которая выдала положительное заключение проекта.

Строительство включает в себе сооружение транспортных развязок, примыканий в разных уровнях, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, строительство одноблочных комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и автобусных остановок.

- Начало строительно-монтажных работ запланировано на четвертый квартал 2019 года. Реализация данного проекта являет собой заключительный логистический сегмент, ввод которого позволит, в конечном итоге, получить возможность скоростного автомобильного сообщения между Анапой и Севастополем (через Симферополь) посредством 4-полосного автобана, — подчеркнули в пресс-службе управления федеральных автодорог «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Краснодар обрушился ливень с градом
В «Орленке» открылась школа подводных исследований
Жилой комплекс в центре Сочи сбрасывал канализацию в городскую ливневку
На Кубани 3,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия
В Отрадненском районе чиновников оштрафовали за некачественную работу
В парке «Краснодар» убрали шалфей
Глава города назвал работу «Краснодар Водоканала» примером для ресурсоснабжающих организаций
Краснодарский край примет Чемпионат мира по мотокроссу 2019
В Краснодаре во дворах на улице Селезнева снесут незаконные гаражи
В Сочи спасатели помогли женщине, получившей травму ноги
На Кубани чиновники пойдут под суд за неэффективное расходование 67 миллионов при газификации
В Анапе нашли пропавшего подростка из Читы
В Абинском районе перевернулась иномарка
В Краснодаре пройдет фестиваль «Торговые пути Боспорского царства»