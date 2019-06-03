На Кубани пятиклассник покончил с собой из-за сломанной игрушки

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-03T18:36:02+03:00

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Детская ссора закончилась трагедией в хуторе Покровском, что входит в станицу Отрадную. Днем 28 мая в доме на улице Заречной обнаружили тело 12-летнего мальчика, прибывшие на место медики лишь зафиксировали его смерть.

Как стало известно «КП-Кубань», пятиклассник из 17-й школы покончил с собой после ссоры с родной сестрой. За день до этого семья отмечала восьмилетие девочки, а на следующий день она взяла у брата поиграть машинку на радиоуправлении и сломала ее.

ИСТОЧНИК KP.RU