На Кубани пятиклассник покончил с собой из-за сломанной игрушки
Трагедия произошла в Отрадненском районе
Следователи проводят проверкуФото: Артем КИЛЬКИН
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Детская ссора закончилась трагедией в хуторе Покровском, что входит в станицу Отрадную. Днем 28 мая в доме на улице Заречной обнаружили тело 12-летнего мальчика, прибывшие на место медики лишь зафиксировали его смерть.
Как стало известно «КП-Кубань», пятиклассник из 17-й школы покончил с собой после ссоры с родной сестрой. За день до этого семья отмечала восьмилетие девочки, а на следующий день она взяла у брата поиграть машинку на радиоуправлении и сломала ее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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