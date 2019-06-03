Глава города назвал работу «Краснодар Водоканала» примером для ресурсоснабжающих организаций

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-03T16:26:09+03:00

Мероприятия проводятся в соответствии с поэтапным планом реконструкции сетей, который разработан совместно с администрацией краевого центра

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В рамках реализации мероприятий по улучшению качества услуг «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по строительству и реконструкции участков сетей водоотведения и водоснабжения города. На сегодняшний день специалисты ведут работы на 12-ти крупных объектах.

Мероприятия проводятся в соответствии с поэтапным планом реконструкции сетей, который разработан совместно с администрацией краевого центра. План рассчитан на несколько лет. Ремонт затронет сети водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 15 км.

- Мы видим действительно масштабные работы, которые идут по всему городу. Это серьезный вклад в развитие инженерной инфраструктуры. Такой подход – пример и ориентир для всех ресурсоснабжающих организаций. Именно так мы выстраиваем работу со всеми. Городу необходимо обновлять изношенные сети, строить новые, увеличивать их мощность. Без этого невозможно развитие Краснодара, – заявил глава города Евгений Первышов на совещании по вопросам координации и проведению необходимых работ.

Напомним, наиболее масштабные мероприятия, направленные на улучшение состояния и качества работы систем водоснабжения и водоотведения, которые сегодня проводит «Краснодар Водоканал»:

- Реконструкция главного канализационного коллектора (ГФК) «Головатовский» диаметром 1000 мм и протяженностью 1,3 км, принимающего около трети всех бытовых стоков города.

- Строительство нового водопровода диаметром 300 мм и протяженностью 2,3 км по ул. Красной от ул. им. Пушкина до ул. им. Буденного. Старые трубы, проложенные в сороковых годах прошлого века, будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

- Реконструкция сетей канализации с увеличением диаметра от канализационно-насосной станции (КНС) совхоза «Краснодарский», с заменой оборудования и последующим увеличением мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU