2019-06-03T16:37:39+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе чиновников оштрафовали за некачественную работу

Проверку провела прокуратура Краснодарского края
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Отрадненского района Кубани провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администраций сельских поселений. В ее ходе выяснилось, что чиновники не размещали в Интернете ежеквартальные обзоры обращений граждан. Также не было информации об их рассмотрении и мерах реагирования.

- В результате, в отношении 4 сотрудников администраций сельских поселений района были составлены административные протоколы по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Еще 9 чиновников сельских администраций признаны виновными в нарушении ч. 2 ст. 13.37 КоАП РФ (неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления).

Всех виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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