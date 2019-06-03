2019-06-03T16:57:28+03:00
Общество

На Кубани 3,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия

Это стало возможным благодаря программе комплексного развития сельских территорий
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани с 2020 года начнет действовать новая программа поддержки села. Она, в частности, подразумевает льготное кредитование сельских жителей. Они смогут взять ипотеку под 3% годовых, а также получить потребительский кредит до 5% на подведение коммуникаций.

- За 15 лет работы федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Кубань освоила более 7 млрд рублей. За это время свои жилищные условия смогли улучшить порядка 3,5 тысяч Кубанских семей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, построено около 500 объектов газо- и 113 объектов водоснабжения. Возведено 2 общеобразовательные школы, открыто 17 офисов врачей общей практики и столько же многофункциональных спортплощадок.

До 20 июня руководителям всех муниципалитетов Кубани поручено предоставить в краевой минсельхоз заявки по проектам, которые будут в них реализовываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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