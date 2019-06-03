2019-06-03T17:11:25+03:00
Общество

Жилой комплекс в центре Сочи сбрасывал канализацию в городскую ливневку

В доме отключили воду
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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ЖК Москва в Сочи Фото: Водоканал СочиЖК Москва в Сочи Фото: Водоканал Сочи
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В центре Сочи на улице Депутатской обнаружили сток канализации из жилого комплекса, который вел в городскую ливневку, совсем для этого не предназначенную. Проблемный ЖК «Москва» до сих пор не введен в эксплуатацию, но несколько десятков квартир заселены.

- Инспекторы водоканала шаг за шагом обследовали прилегающие сети и обнаружили, что стоки частично заселенного дома выводятся в магистральный ливневой коллектор, предназначенный для отвода грунтовой и дождевой воды. Лабораторный анализ взятых проб подтвердил – в ливневой коллектор из ЖК «Москва» льются фекальные стоки, - сообщают в сочинском водоканале.

В результате дом отключили от водоснабжения. Как выяснилось, застройщик получал технические условия на присоединение к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения, но не выполнил их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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