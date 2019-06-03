В «Орленке» открылась школа подводных исследований
«Океанавтика» – единственная в России тематическая программа, обучающая ребят практическим подводным исследованиям. Её участниками стали 100 мальчишек и девчонок 13 – 16 лет из разных регионов страны – победители конкурсного отбора, организованного Центром подводных исследований Русского географического общества.
Проект будет проходить по нескольким направлениям: акванавты, гидронавты, спасатели, хранители, изобретатели.
Ребята пройдут начальный курс дайвинга («OpenWaterDiver»), изучат принципы и способы пилотирования обитаемых и телеуправляемых подводных аппаратов, научатся оказывать доврачебную помощь, познакомятся с основами водолазной медицины, узнают, как работать с историческими артефактами, поднятыми в ходе экспедиций, проводить их консервацию и реставрацию.
В процессе обучения будет использоваться лёгкое водолазное снаряжение, подводные роботы, поисковая аппаратура и даже мини-подводная лодка.
Финалом смены станет игра «Итоговые манёвры», в рамках которой в акватории «Орлёнка» развернутся несколько сценариев. Гидронавты будут искать затонувшие артефакты, акванавты организуют их подъем и передадут хранителям, которые обеспечат первичную консервацию и спасут подводное культурное наследие. Обеспечивать безопасность работ на воде и присматривать за побережьем на время проведения манёвров будет ещё одно направление – спасатели.
Лучшие выпускники программы примут участие в экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества на остров Гогланд в Финском заливе.
Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», АНО «Центр подводных исследований Русского географического общества».
ИСТОЧНИК KP.RU