В «Орленке» открылась школа подводных исследований

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-03T17:32:13+03:00

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«Океанавтика» – единственная в России тематическая программа, обучающая ребят практическим подводным исследованиям. Её участниками стали 100 мальчишек и девчонок 13 – 16 лет из разных регионов страны – победители конкурсного отбора, организованного Центром подводных исследований Русского географического общества.

Проект будет проходить по нескольким направлениям: акванавты, гидронавты, спасатели, хранители, изобретатели.

Ребята пройдут начальный курс дайвинга («OpenWaterDiver»), изучат принципы и способы пилотирования обитаемых и телеуправляемых подводных аппаратов, научатся оказывать доврачебную помощь, познакомятся с основами водолазной медицины, узнают, как работать с историческими артефактами, поднятыми в ходе экспедиций, проводить их консервацию и реставрацию.

В процессе обучения будет использоваться лёгкое водолазное снаряжение, подводные роботы, поисковая аппаратура и даже мини-подводная лодка.

Финалом смены станет игра «Итоговые манёвры», в рамках которой в акватории «Орлёнка» развернутся несколько сценариев. Гидронавты будут искать затонувшие артефакты, акванавты организуют их подъем и передадут хранителям, которые обеспечат первичную консервацию и спасут подводное культурное наследие. Обеспечивать безопасность работ на воде и присматривать за побережьем на время проведения манёвров будет ещё одно направление – спасатели.

Лучшие выпускники программы примут участие в экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества на остров Гогланд в Финском заливе.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», АНО «Центр подводных исследований Русского географического общества».

ИСТОЧНИК KP.RU